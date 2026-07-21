Euro bugün kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatı, 21 Temmuz 2026 sabahı 09:00 itibarıyla 53,93 TL oldu. Bu artış, döviz piyasasındaki dalgalanma ile uluslararası ekonomik faktörlerden kaynaklanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, bölgede büyümeyi etkiliyor. Ayrıca, enflasyon oranları, Euro üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Yüksek baskı, fiyatların yükselmesine yol açıyor. Jeopolitik gelişmeler, ticaret ilişkilerindeki belirsizlikler de etkili unsurlar arasında yer alıyor.

Euro'nun bu seviyede işlem görmesi önem taşır. Yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler açısından Euro'nun değeri kritik bir gösterge. Yüksek Euro değeri, ithal ürünlerin maliyetini artırır. Bu durum, Eurozone ülkelerinin ihracat pazarındaki rekabetçiliği de etkileyebilir. Türkiye gibi Euro ile ticaret yapan ülkeler bu dalgalanmalardan doğrudan etkilenmektedir. Dolayısıyla, Euro fiyatındaki değişiklikler piyasalardaki ekonomik gidişatı gösteren önemli ipuçları sunar.