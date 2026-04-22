FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 euro ne kadar?

22 Nisan 2026 tarihinde euro fiyatı 52,79 TL seviyesine ulaştı. Bu önemli eşik, piyasalarda büyük bir yankı uyandırdı. Yüksek enflasyon, değişken faiz oranları ve jeopolitik riskler, euro'nun değerini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik verilerin seyri, yatırımcıların stratejilerini şekillendiriyor. Dolayısıyla, döviz kurlarındaki bu dalgalanma, ticaret yapanlar için kritik bir durum oluşturuyor.

Cansu Çamcı

22 Nisan 2026 tarihindeki euro fiyatı, saat 09:00 itibarıyla 52,79 TL olarak belirlendi. Bu durum euro için önemli bir eşik. Piyasalarda büyük bir ilgi uyandırıyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik riskler mevcut. Tüm bunlar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları euro üzerinde etkili. Bölgedeki ekonomik verilerin seyri de bu durumu etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar euro'nun değerine etki eden unsurlar arasında. Yatırımcılar global gelişmeleri izliyor. Makroekonomik göstergeleri de dikkate alıyorlar.

52,79 TL’lik fiyat, döviz kurlarının genel gidişatını etkiliyor. Bu seviye işletmeler ve bireysel yatırımcılar için önemli. Ticaret yapanlar, fiyatlamaların oluşturduğu riskleri göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini güncelleyerek fırsatları değerlendirmek istiyorlar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,92
44,93
% 0.1
10:38
Euro
52,78
52,79
% -0.03
10:38
İngiliz Sterlini
60,72
60,73
% 0
10:38
Avustralya Doları
32,17
32,19
% 0.24
10:38
İsviçre Frangı
57,59
57,62
% 0.22
10:38
Rus Rublesi
0,59
0,60
% -0.31
10:37
Çin Yuanı
6,58
6,58
% 0.17
10:38
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.35
10:38
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.