Euro bugün kaç TL? 22 Ocak Perşembe 2026 euro ne kadar?

22 Ocak 2026 tarihinde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri 50,67 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcılar, Euro’nun değeri ile Türk Lirası’nın performansını yakından takip etmektedir. Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları ve bölgedeki ekonomik gelişmeler, Euro’nun değerinin belirlenmesinde önemli etkenlerdir. Bu değişim, döviz ticareti yapan işletmeler ve bireysel yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.

Ezgi Sivritepe

22 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun değeri 50,67 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansını gösteriyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için bu durum önem taşımaktadır. Euro’nun artış ya da azalışları, yerel ve global ekonomik dinamiklerle yakından ilişkilidir. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları, Euro’nun değerini etkileyen faktörlerdendir. Bölgedeki ekonomik gelişmeler de bu değerleme üzerinde belirleyici bir etkisi vardır.

Bugün belirlenen 50,67 TL'lik Euro fiyatı, piyasalarda bazı etkilere neden olacak gibi görünüyor. Yatırımcılar, bu fiyat seviyesinin Türk Lirası’nın değer kaybına veya Euro bölgesindeki ekonomik verilere nasıl yansıyacağını izliyor. Euro’nun değeri üzerindeki dalgalanmalar, döviz ticareti yapan işletmeler için stratejik kararlar almayı gerektirebilir. Euro'nun güncel değeri, uluslararası ticaret yapacak olan şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bireysel yatırımcılar da bu durumu dikkate almak zorundadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,30
43,31
% 0.03
10:03
Euro
50,69
50,75
% 0.18
10:03
İngiliz Sterlini
58,23
58,31
% 0.19
10:03
Avustralya Doları
29,48
29,49
% 0.72
10:03
İsviçre Frangı
54,48
54,51
% 0.12
10:03
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.15
10:00
Çin Yuanı
6,22
6,22
% 0.05
10:03
İsveç Kronu
4,76
4,77
% 0.27
10:03
