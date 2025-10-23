FİNANS

Euro bugün kaç TL? 23 Ekim Perşembe 2025 euro ne kadar?

23 Ekim 2025'te euro'nun değeri 48,83 TL oldu. Bu seviye, euro üzerindeki dalgalanmaları ve global ekonomik gelişmeleri yansıtıyor. Euro'nun artışı, ithalat maliyetlerini yükseltiyor ve Türkiye'nin ihracatçı firmalarının rekabet gücünü etkiliyor. Yatırımcılar için stratejik kararlar alma süreci önem kazanıyor. Ekonomik büyüme, enflasyon ve Euro Bölgesi mali politikaları euro'nun değerinde belirleyici faktörler arasında bulunuyor.

Ezgi Sivritepe

23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da euro'nun değeri 48,83 TL olarak belirlendi. Bu durum, euro üzerindeki dalgalanmaların ve global ekonomik gelişmelerin etkisini yansıtıyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, Türkiye gibi euro cinsinden ticaret yapan ülkeler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nin mali politikaları, euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Son dönemde euro/döviz paritesinde gözlemlenen değişimler önemli. Yatırımcılar ve ticari işletmeler, stratejik kararlar almak zorunda kalıyor. Yüksek euro, ithalat maliyetlerini arttırıyor. Bu durum ihracatçı firmaların rekabet gücünü etkiliyor. Böylece euro'nun 48,83 TL'lik değeri, küresel ekonomi ile ilişkilerimizi etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri bu rakamı dikkatle takip etmelidir. Gelecekteki olası değişimler için kritik önem taşıyor.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,98
41,99
% 0.03
09:30
Euro
48,82
48,83
% 0.11
09:30
İngiliz Sterlini
56,19
56,21
% 0.11
09:30
Avustralya Doları
27,28
27,31
% 0.23
09:30
İsviçre Frangı
52,66
52,69
% -0.1
09:30
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.78
09:30
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.03
09:30
İsveç Kronu
4,46
4,46
% -0.02
09:30
