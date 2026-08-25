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Euro bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları 25 Ağustos 2026'da 56,09 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazandığını ve yatırımcılar için güvenli bir liman sunduğunu göstermektedir. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, global ekonomik gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları Euro’nun değerinde belirleyici rol oynamaktadır. Yatırımcılar, Euro’nun gelecekteki performansını izlemeye devam ediyor.

Euro bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları 25 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 56,09 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, Euro’nun Türk Lirası karşısında güç kazandığını göstermektedir. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, global ekonomik gelişmelerle ilişkilidir. Uluslararası ticaret verileri de önemli bir rol oynamaktadır. Euro, Avrupa’nın en güçlü para birimi olarak konumunu korumaktadır. Yatırımcılara güvenli bir liman sunmaktadır.

Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları dikkat çekicidir. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme verileri de Euro’nun değerine etkide bulunmaktadır. Yatırımcılar, Euro'nun gelecekteki performansını belirlemek için makroekonomik göstergeleri izlemeye devam etmektedir. 56,09 TL fiyat seviyesi, Euro'ya olan talebin arttığını göstermektedir. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcılar üzerinde etkili olmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
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İngiliz Sterlini
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65,59
% 0.02
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Avustralya Doları
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34,37
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09:49
İsviçre Frangı
59,83
59,86
% -0.11
09:49
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.9
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Çin Yuanı
7,15
7,16
% 0.03
09:49
İsveç Kronu
5,05
5,06
% -0.14
09:49
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