Euro bugün kaç TL? 26 Kasım Çarşamba 2025 euro ne kadar?

26 Kasım 2025'te euro, 09:00 itibarıyla 49,22 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini yansıtmakta. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik veriler ve merkez bankası politikaları gibi çeşitli faktörlerden etkileniyor. Euro'nun bu seviyesi, ihracat ve ithalat yapan firmalar için kritik bir gösterge haline geliyor. Piyasadaki gelişmeler finansal analizlerde büyük önem taşıyor.

Cansu Akalp

26 Kasım 2025 tarihinde euro, saat 09:00 itibarıyla 49,22 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, euro’nun Türk Lirası karşısındaki güncel değerini göstermektedir. Döviz kurları, birçok faktörden etkileniyor. Ekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar bunlar arasında yer alıyor. Euro'nun bu seviyedeki fiyatı, yatırımcılar ve ithalat-ihracat yapan firmalar için önemli bir gösterge oluyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro’nun TL karşısındaki değerini etkileyen başlıca unsurlardan biridir.

Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde döviz kurlarındaki hareketler dikkat çekici hale gelir. Euro'nun güncel fiyatı, Türkiye’nin dış ticaret dengesi açısından da önemli bir noktadır. İthalat ve ihracat yapan işletmeler, euro’nun TL karşısındaki değeriyle maliyetlerini gözden geçiriyor. Fiyatlandırma stratejileri bu çerçevede yeniden değerlendirilmek durumunda kalıyorlar. 49,22 TL'lik euro fiyatı, piyasada nasıl bir etki yaratacak, merak konusu. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden finansal analistler, bu dalgalanmaların gelecekteki döviz kuru projeksiyonları üzerinde etkili olacağını öngörmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,47
42,47
% 0.14
09:48
Euro
49,21
49,23
% 0.18
09:48
İngiliz Sterlini
56,00
56,02
% 0.17
09:48
Avustralya Doları
27,63
27,64
% 0.75
09:48
İsviçre Frangı
52,74
52,76
% 0.43
09:48
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.05
09:40
Çin Yuanı
6,00
6,00
% 0.21
09:48
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.41
09:48
