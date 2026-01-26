FİNANS

Euro bugün kaç TL? 26 Ocak Pazartesi 2026 euro ne kadar?

26 Ocak 2026 tarihinde euro, 09:00 itibarıyla 51,50 TL'den işlem görüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişiklikler, euro üzerindeki baskıları artırırken yeni fırsatlar da sunuyor. Türkiye'nin ekonomik durumları, döviz rezervleri ve dış ticaret dengeleri, euro'nun seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Yatırımcılar bu riskleri değerlendirmeye devam ediyor.

Cansu Akalp

26 Ocak 2026 tarihinde euro'nun saat 09:00 itibarıyla fiyatı 51,50 TL olarak belirlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar euro'nun değerini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Yerel ekonomik faktörler de önemli bir rol oynuyor. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişiklikler euro üzerindeki baskıları artırmıştı. Bu durum yeni fırsatlar sunuyor. Ancak döviz piyasasında yüksek volatiliteye sebep oldu.

Euro'nun güncel fiyatı, uluslararası ticaret açısından önem taşıyor. Ayrıca Türkiye gibi ekonomileri de etkiliyor. Döviz rezervleri ve dış ticaret dengeleri de bu durumdan etkileniyor. Bugünkü 51,50 TL'lik seviyenin seyri merak ediliyor. Türkiye'nin Avrupa ile olan ekonomik ilişkileri bu durumu etkileyebilir. Küresel ekonomik tahminler de dikkatle izlenmeli. Yatırımcılar ve finans analistleri euro'nun gelecekteki değerini tahmin etmek için bu gelişmeleri dikkate alıyor. Stratejiler geliştirmeye devam edecekler.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,37
43,38
% 0.04
10:36
Euro
51,45
51,46
% 0.31
10:36
İngiliz Sterlini
59,29
59,30
% 0.2
10:36
Avustralya Doları
29,99
30,00
% 0.33
10:36
İsviçre Frangı
55,74
55,77
% 0.51
10:36
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.26
10:31
Çin Yuanı
6,24
6,24
% -0.02
10:36
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.47
10:36
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
