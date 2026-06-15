Gediz’de ilk kez tütün ekimi yapıldı

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede ilk defa üretimi yapılan tütün bitkisinin fide dikim çalışmalarını yerinde takip ederek üreticiye teknik destek sağladı. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ekim çalışmaları kapsamında, tütün fideleri toprakla buluşturulurken teknik personel tarafından üreticiye yetiştiricilik süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sahadaki teknik destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. Tütün ekiminin ilçe tarımına yeni bir alternatif ürün kazandırması ve üreticilere ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır