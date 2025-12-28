FİNANS

Euro bugün kaç TL? 28 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar?

Euro’nun 28 Aralık 2025 itibarıyla 50,56 TL seviyesindeki değeri, döviz piyasasındaki dalgalanmalar sonucunda oluşmuştur. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, euro üzerinde etkili olmaktadır. Yatırımcıların, yüksek euro fiyatlarının ithalat ve ihracat dengesi üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurması gereklidir. Bu durum, stratejik finansal kararların alınmasında kritik öneme sahiptir.

28 Aralık 2025 tarihi saat 09:00 itibarıyla euro, 50,56 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, döviz piyasalarında bir dalgalanma döneminin ardından ortaya çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, küresel ekonomik gelişmelerle birlikte euroyu etkiliyor. Euro, Türk lirası karşısında farklı yönlerde hareket edebiliyor. Yatırımcılar, bu fiyat seviyelerini değerlendirirken bazı etkenleri göz önünde bulundurmalı. Bunlar arasında jeopolitik riskler, enflasyon verileri ve ticaret dengesi bulunuyor.

Euro’nun mevcut değeri, Türkiye'deki ithalat ve ihracat dengesini etkiliyor. Yüksek euro fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, enflasyonist baskılara yol açabiliyor. İhracatçılar için de bazı fırsatlar yaratıyor. Buna rağmen, piyasalardaki belirsizlikler ve değişkenlikler, yatırımcıların euroya olan güvenini etkiliyor. Bu nedenle, euro’nun gelecekteki seyrini yakından izlemek önemli. Stratejik finansal kararlar almak için bu durum kritik bir öneme sahip.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,88
42,93
% 0.13
23:59
Euro
50,49
50,63
% -0.18
23:59
İngiliz Sterlini
57,87
58,09
% -0.18
23:59
Avustralya Doları
28,79
28,82
% 0.25
23:59
İsviçre Frangı
54,33
54,41
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.77
15:40
Çin Yuanı
6,12
6,13
% 0.15
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.46
23:59
