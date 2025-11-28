FİNANS

Euro bugün kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

28 Kasım 2025 tarihinde euro, 49,34 seviyesinden işlem görerek döviz piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, euro'nun değerini belirleyen unsurlardan biridir. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik dalgalanmalar da etkisini gösteriyor. Yatırımcılar, euro'nun yükseliş ve düşüş yönlerini değerlendirirken Avrupa'nın ekonomik verilerini dikkate almalı. Euro, Avrupa Birliği ekonomisinin sağlığını simgelemektedir.

Ezgi Sivritepe

28 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro, 49,34 değerinden işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki hareketliliği yansıtır. Ekonomik dinamikler açısından önemli bir gösterge konumundadır. Son dönemde euro üzerinde etkili birçok faktör bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, bu faktörlerden biridir. Jeopolitik gelişmeler, euro fiyatlarını etkileyen bir diğer unsurdur. Küresel ekonomik dalgalanmalar da euro'nun değerini etkiler. Yatırımcılar, bu unsurların euro fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini dikkate almaktadır.

Euro'nun bu seviyelerde seyretmesi, Avrupa Birliği ekonomisinin genel durumunu göstermektedir. Avrupa'nın büyüme verileri önemlidir. Enflasyon oranları da önemli bir unsurdur. Ayrıca, işsizlik rakamları euro'nun değerini etkileyen başlıca unsurlardandır. Bölgedeki siyasi istikrar, euro'nun diğer para birimleri karşısındaki değerini belirler. Ticaret ilişkileri de önemli bir faktördür. Bu nedenle, euro'nun güncel değeri yatırımcılar için dikkatle izlenmektedir. Euro, yatırımcıların kararlarını etkileyen bir gösterge olmaya devam etmektedir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,51
42,51
% 0.18
10:39
Euro
49,29
49,31
% -0.03
10:39
İngiliz Sterlini
56,23
56,24
% -0.11
10:39
Avustralya Doları
27,74
27,76
% 0.13
10:39
İsviçre Frangı
52,77
52,79
% 0.13
10:39
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.29
10:30
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.17
10:39
İsveç Kronu
4,48
4,48
% 0.13
10:39
