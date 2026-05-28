Euro bugün kaç TL? 28 Mayıs Perşembe 2026 euro ne kadar?

28 Mayıs 2026 tarihinde euro, sabah saat 09:00 itibarıyla 53,25 seviyesinden işlem görmekte. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik gelişmeler de dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Euro Bölgesi ülkelerindeki ekonomik göstergeler de belirleyici bir rol oynamakta. Özellikle enflasyon verileri, yatırımcıların euroya olan güvenini etkiliyor.

Günlük euro fiyatı, döviz ticareti yapan yatırımcılar için önemlidir. Ticaret yapan firmalar ve seyahat planlayan bireyler de bu durumu takip ediyor. 53,25 seviyesi, euro için kritik bir eşiktir. Eurodaki fiyat değişimlerinin uluslararası ticaret açısından sonuçları olabilir. Dış yatırımlar ve ekonomik istikrar üzerinde de etkileri bulunuyor. Uzmanlar, euro fiyatlarındaki dalgalanmaların kısa vadede sürmesini bekliyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli bir analiz yapmaları büyük önem taşıyor.