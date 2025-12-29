Euro bugün kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da euro'nun fiyatı 50,51 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Euro’nun değerindeki artış, birçok faktörden etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Avrupa'daki ekonomik büyümeyle birlikte değer artışına katkı sağlamış olabilir.

Bu dönemde, euro'nun istikrarsız Türk lirası karşısındaki performansı kritik bir öneme sahip. Dış ticarette euro cinsinden işlemler yapan şirketler, fiyat hareketlerini dikkatle takip ediyor. İthalat ve ihracat dengeleri, euro'nun değeri üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Ekonomik tahminler, euro’nun gelecekteki seyrinin belirsizlikler taşıdığını gösteriyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatlice izlemeleri gerekmektedir.