FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?

29 Aralık 2025 tarihinde euro, 50,51 TL seviyesinde işlem görerek yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve Avrupa ekonomisindeki büyümeden etkileniyor. Türk lirasının istikrarsızlığı, dış ticaret işlemlerini etkiliyor. İthalat ve ihracat dengeleri euro'nun değerini belirliyor. Gelecekteki seyri belirsiz olan euro, dikkatle izlenmesi gereken bir varlık olarak öne çıkıyor.

Euro bugün kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da euro'nun fiyatı 50,51 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Euro’nun değerindeki artış, birçok faktörden etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Avrupa'daki ekonomik büyümeyle birlikte değer artışına katkı sağlamış olabilir.

Bu dönemde, euro'nun istikrarsız Türk lirası karşısındaki performansı kritik bir öneme sahip. Dış ticarette euro cinsinden işlemler yapan şirketler, fiyat hareketlerini dikkatle takip ediyor. İthalat ve ihracat dengeleri, euro'nun değeri üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Ekonomik tahminler, euro’nun gelecekteki seyrinin belirsizlikler taşıdığını gösteriyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatlice izlemeleri gerekmektedir.

Euro bugün kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdiAsgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi
Açık Açık 26. Bölüm | Prof. Dr. Refet Gürkaynak'tan asgari ücret çıkışı: Rakamı belirleyenler bu parayla geçinemezAçık Açık 26. Bölüm | Prof. Dr. Refet Gürkaynak'tan asgari ücret çıkışı: Rakamı belirleyenler bu parayla geçinemez

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,93
42,94
% 0.07
10:04
Euro
50,55
50,59
% 0.02
10:04
İngiliz Sterlini
57,95
57,99
% -0.02
10:04
Avustralya Doları
28,82
28,83
% 0.08
10:04
İsviçre Frangı
54,35
54,39
% 0
10:04
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.05
10:00
Çin Yuanı
6,13
6,13
% 0.07
10:04
İsveç Kronu
4,68
4,69
% -0.16
10:04
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.