Euro bugün kaç TL? 29 Mart Pazar 2026 euro ne kadar?

29 Mart 2026 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,22 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında önemli bir belirleyici haline geldi. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve piyasa dinamikleri, euro'nun bu seviyedeki işlem görmesinde etkili. Yatırımcılar ve finans analistleri, euro'nun gelecekteki hareketlerini dikkatle takip ediyor. Olası ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları, euro'nun yönü açısından belirleyici olabilir.

29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro’nun fiyatı 51,22 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Piyasaların mevcut dinamikleri ve Avrupa ekonomisindeki gelişmeler bu durumu etkiliyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret ilişkilerini de etkiliyor. Enflasyon baskıları gibi faktörler de önemli bir rol oynuyor.

Yatırımcılar ve finansal analistler için bu fiyat dikkat çekiyor. Gelecekteki döviz hareketleri açısından bu değer önemli bir göstergedir. Euro’nun 51,22 TL seviyesindeki fiyatı analistler için dikkatle takip edilecek bir eşik. Olası ekonomik veriler önümüzdeki günlerde meydana çıkabilir. Merkez bankalarının alacağı kararlar euro'nun yönünü belirlemede büyük önem taşıyacak.

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar da dikkat edilmeli. Euro’nun yerel para birimleri karşısındaki performansı bu unsurlardan etkilenebilir. Bu nedenle yatırımcıların ve finans dünyasının bu seviyeyi izlemeleri önemlidir. Euro'nun geleceği birçok faktörden etkilenmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,37
44,47
% 0.19
23:59
Euro
51,18
51,26
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
58,95
58,99
% -0.25
23:58
Avustralya Doları
30,51
30,59
% 0.05
23:59
İsviçre Frangı
55,52
55,67
% -0.3
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.02
21:20
Çin Yuanı
6,41
6,43
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% -0.06
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

