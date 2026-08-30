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Euro bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 55,92 olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve ekonomik göstergeleri yansıtıyor. Euro'nun fiyat hareketleri, dünya genelindeki ekonomik koşullar, para politikaları ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar için bu durum, fiyatların gelecekteki yönü açısından büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 55,92 olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca ekonomik göstergeleri de temsil ediyor. Son yıllarda Euro, çeşitli etkenlere tabi olmuştur. Dünya genelindeki ekonomik koşullar, para politikaları ve jeopolitik gelişmeler bunlar arasında yer alıyor. Bunun sonucunda Euro'nun fiyat hareketleri değişkenlik göstermiştir. Yatırımcılar ve ekonomi gözlemcileri için güncel durum büyük önem taşıyor. Buna bağlı olarak, fiyatların gelecekteki yönü üzerinde analizler yapılmaktadır.

Euro'nun mevcut seviyesi dikkat çekiyor. Yatırımcılar, Euro'daki fiyat değişimlerini analiz eder. Bunun yanında, uluslararası ticaret ve yatırımlar üzerinde önemli etkiler olabileceğini düşünmelidir. Euro'nun geleceği hakkında yorum yapmak, dikkatli değerlendirmeler gerektiriyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,22
48,25
% 0.18
23:59
Euro
55,88
55,96
% -0.49
23:59
İngiliz Sterlini
65,34
65,42
% -0.31
23:59
Avustralya Doları
34,54
34,57
% -0.23
23:59
İsviçre Frangı
59,57
59,64
% -0.45
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.4
23:50
Çin Yuanı
7,16
7,17
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
5,02
5,03
% -0.76
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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