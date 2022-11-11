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Euro'da dikkat çeken hareketlilik! Doların ardından... Euro neden yükseliyor? Gözler gram altına çevrildi

11.11.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir dolar karşısında düşüş gösteren euro'da yaşanan hareketlilik merak uyandırdı. Fed'in faiz kararının ardından açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında dolarda düşüş görülürken euro ise yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Euro/TL'de yüzde 2'lik bir fark gözlemlenirken bir yandan da gözler gram altındaki son duruma çevrildi. Peki, euro kaç lira oldu? Gram altın ne kadar? İşte dolar, euro ve altında son durum...

Euro'da dikkat çeken hareketlilik! Doların ardından... Euro neden yükseliyor? Gözler gram altına çevrildi

Geçtiğimiz günlerde ABD'de birbirinden önemli verilerin peş peşe açıklanmasının ardından vatandaşlar gözünü dövizdeki hareketliliğe çevirdi. Fed'in faiz kararından birkaç gün sonra ABD'de enflasyon verileri açıklanmıştı. Para piyasalarının gidişatına adeta yön veren bu verilerin ardından dolarda dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Buna karşılık euro'daki yükseliş ise bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir dolar karşısında güç kaybettiği bilinen euro'daki güçlenme sonrası vatandaşlar döviz fiyatlarını araştırmaya başladı. Diğer yandan açıklanan verilen gram altın üzerinde de etkili oldu. Peki, euro ne kadar oldu? Euro neden yükseliyor? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de açıklanan enflasyon beklentilerin altında gelmişti. Enflasyonun yüzde 7.7 gelmesi sonrası para piyasalarında da tüm dengeler bir anda değişti. Dolar karşısında çok sayıda para birimi değer kazanmaya başlarken özellikle dolar karşısında düşüşü uzun süre konuşulan euro'da da yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin gerilemiş olması euro'da bir güçlenme yaşanmasına yol açtı.

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EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 18,54 seviyesinde görülürken Euro/TL'de ise yüzde 2'lik bir fark yaşandı ve TL karşısında yükselen Euro 19,21 seviyesini aştı. Euro/TL sabah saatlerinde 18,88 seviyelerinde kaydedilmişti.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Euro ve dolardaki bu hareketlilik dikkatlerden kaçmazken bir yandan da gözler altındaki son duruma çevrildi. ABD'de açıklanan veriler sonrası altında da yükseliş kaydedilmişti. Bu nedenle gram altın fiyatı da düzenli olarak araştırılmaya başlandı. Euro'daki dikkat çeken yükselişin görüldüğü saatlerde gram altın da 1052 TL seviyelerine geldi.

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Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi? Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

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