Euro/dolar paritesi için dikkat çeken tahmin! "1,25 seviyesine çıkabilir"

Euro/dolar paritesine ilişkin dikkat çeken bir tahmin Danske Bank'tan geldi. Bankanın analisti Mohamad Al Saraf, önümüzdeki 12 aylık dönemde euronun dolar karşısında değer kazanmasını beklediklerini belirterek, parite için 1,25 seviyesini işaret etti.

Begüm Özkaynak

Danske Bank analisti Mohamad Al Saraf, euronun önümüzdeki bir yıl içinde dolar karşısında değer kazanmasını beklediklerini açıkladı. Al Saraf, ABD ile Euro Bölgesi arasındaki enflasyondan arındırılmış reel faiz farkının daralmasının euroyu destekleyici bir unsur olduğunu belirtti.

FED–ECB POLİTİKA AYRIŞMASI EURO LEHİNE

Analiste göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ve ardından eylül aylarında faiz indirimi yapması mümkün görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2026 ve 2027 boyunca faizleri sabit tutmasının daha olası olduğu değerlendiriliyor. Bu politika ayrışmasının euro lehine bir görünüm oluşturabileceği ifade edildi.

HEDEF 1,25 SEVİYESİ

Avrupa varlık piyasalarında beklenen toparlanmanın euroyu destekleyebileceği kaydedilirken, yatırımcıların zayıf dolar riskine karşı korunma amacıyla pozisyon artırmasının parite üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği vurgulandı.

Danske Bank, euro/dolar paritesinin 12 ay içinde 1,25 seviyesine yükselmesini bekliyor. Parite şu anda 1,1843 seviyesinde işlem görürken, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,73
43,73
% 0.06
15:55
Euro
51,76
51,77
% -0.15
15:56
İngiliz Sterlini
59,30
59,31
% -0.52
15:56
Avustralya Doları
30,85
30,86
% -0.23
15:56
İsviçre Frangı
56,74
56,76
% -0.1
15:55
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.06
15:50
Çin Yuanı
6,35
6,35
% 0.02
15:56
İsveç Kronu
4,86
4,86
% -0.56
15:56
