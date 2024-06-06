Euro kurunda saat 15.15 için geri sayım! 2019 'dan bu yana ilk faiz indirimi: 'Hayal kırıklığı yaratabilir'

Piyasa, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında 2019 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğinden emin. Karar TSİ ile 15.15'te açıklanacak.

ECB'nin enflasyon ile mücadelesini sürdürdürğü mesajı vermeye devam ederken mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75'e indirmesi bekleniyor. Reuters tarafından yapılan ankete katılan 82 ekonomistin tamamı ECB'nin 25 baz puan faiz indiriceği görüşünde.

ECB beklentiler yönünde hareket eder ise Kanada, İsveç ve İsviçre'nin yer aldıkları faiz indirim kervanına katılacak ve faiz indirimi yönünde Fed üzerindeki baskıyı artıracak.

EURO DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANABİLİR

Stratejistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü politika kararı ve yönlendirmesinden dolayı Euro/Dolar döviz kurunda sınırlı bir yükseliş potansiyeli görüyor.

TD Securities Global FX ve EM Stratejisi Başkanı Mark McCormick, "EUR pastasında pek çok iyi haberin yer aldığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

"İPUCU VERMEYECEK"

ING Bank ise ECB'nin gelecekte faiz indirimi için herhangi bir tarih belirlemediğini ve bunun verilere bağlı olacağını vurgulamasını bekliyor. Gelecekteki faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında konuşma fırsatı bulacağı basın toplantısında tüm gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın üzerinde olacak.

Commerzbank FX Analisti Antje Praefcke da, "Faiz oranının daha da artacağı yönünde önemli bir ipucu vermeyecek, bunun yerine gelecekteki veri durumuna atıfta bulunacak" dedi ve, "Bu, daha fazla faiz indirimi sinyali bekleyen ve euroya yardım eli uzatan bazı piyasa katılımcılarını hayal kırıklığına uğratabilir" yorumunu yaptı.

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Kritik karar öncesi euronun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" sorusunu soruyordu. Günün ilk rakamları da geldi. Bugün euro/TL kuru 35,32 TL'ye kadar yükselmesinin ardından şu sıralar 35,16 seviyelerinde hareket ediyor.







