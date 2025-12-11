Euro Türk Lirası karşısında tarihi rekor kırdı! 50 TL sınırı aşıldı

11 Aralık 2025, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu. Euro, Türk Lirası karşısında tarihi bir rekora imza atarak ilk kez 50 TL sınırını aştı. Bu yükselişin arkasındaki temel neden olarak, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini 25 baz puan düşürmesi gösteriliyor. FED'in bu kararı, küresel döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, Türk Lirası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Sabah saatlerinde 49,80 TL seviyelerinde seyreden Euro, FED'in faiz indirimi açıklamasının ardından hızla yükselişe geçti. Öğleden sonra saat 14:44 itibarıyla 50,04 TL'yi görerek tarihi zirvesini yeniledi. Bu durum, özellikle Euro cinsinden borcu olan vatandaşlar ve şirketler için büyük bir endişe kaynağı oluşturdu.

Uzmanlar, FED'in faiz indirimi kararının yanı sıra, Türkiye'deki ekonomik belirsizliklerin ve enflasyonist baskıların da Euro'nun yükselişinde etkili olduğunu belirtiyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve Türk Lirası'na olan güvenin azalması, yatırımcıların dövize yönelmesine neden oluyor. Bu durum da döviz kurlarının sürekli olarak yükselmesine zemin hazırlıyor.

Dolar da Euro'yu takip ederek yükseliş gösterdi. Sabah saatlerinde 42,61 TL seviyelerinde işlem gören dolar, gün içinde hafif bir artışla 42,65 TL'ye kadar yükseldi. Ancak Euro'daki sert yükseliş, doların gölgesinde kaldı. Piyasalar, doların seyrini yakından takip ederken, FED'in gelecek dönemlerdeki faiz kararları da merakla bekleniyor.

Ekonomistler, Euro'daki bu rekor yükselişin, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da körükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, turizm sektörünü de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Euro'nun yükselmesi, Türkiye'yi ziyaret eden Avrupalı turistlerin harcama gücünü azaltabilir ve turizm gelirlerinde düşüşe neden olabilir.

Euro'nun Türk Lirası karşısında kırdığı bu tarihi rekor, Türkiye ekonomisi için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın alacağı önlemler, döviz kurlarındaki istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması açısından kritik önem taşıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, piyasaları yakından takip ederek doğru kararlar almaya çalışırken, uzmanlar da gelecekteki olası senaryoları değerlendiriyor.