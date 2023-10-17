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  4. Euro yüzde 6 gerilemişti! Dev bankadan tahmin: Yıl sonuna kadar 1 dolar seviyesi…

Euro yüzde 6 gerilemişti! Dev bankadan tahmin: Yıl sonuna kadar 1 dolar seviyesi…

17.10.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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ABD'nin ve dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, Euro'nun yıl sonuna kadar 1 dolar seviyesine inebileceğini öngördü. Euro/dolar aritesi, Temmuz ortasındaki zirvesinden bu yana dolar karşısında yüzde 6 geriledi.

Euro yüzde 6 gerilemişti! Dev bankadan tahmin: Yıl sonuna kadar 1 dolar seviyesi…

Financial Times'ın haberine göre JPMorgan, Orta Doğu'daki savaşın Avrupa'nın ithal ettiği enerjinin fiyatını yükseltme tehdidi ve yüksek borçlanma maliyetlerinin Euro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle euronun bu yılın sonuna kadar, ABD Doları ile pariteye düşeceğini tahmin ediyor.

JPMorgan'da küresel döviz stratejisi araştırma ekibinin eş başkanı Meera Chandan, son dönemdeki zayıflığa rağmen euronun "Para biriminin karşı karşıya olduğu sayısız belirsizlik için hala bir indirim içermediğini" söyledi ve "Daha sıkı finansal koşullar ve potansiyel jeopolitik yayılma riskleri, bunların hepsi durgun büyümenin ortasında geliyor" dedi.

Chandan, "Şimdi Euro/doların bir önceki hedefimiz olan 1,05'ten pariteyi test etmesini bekliyoruz" diye ekledi.

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ZİRVESİNDEN YÜZDE 6 GERİLEDİ

Şu anda 1.05354 dolardan işlem gören Euro, ABD ekonomisinin beklenmedik gücünün doları yükseltmesinin etkisiyle Temmuz ortasındaki zirvesinden bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

DÖVİZ KURLARINDA BUGÜN

Yurt içinde ise döviz kurları yukarı yönlü hamlesini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah 27,85 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL kuru ise aynı dakikalarda 29,43 TL’den değerleniyor.


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Euro

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