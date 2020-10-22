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Faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişte

DOVİZ HABERLERİ  | 22.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, oluşan güçlü beklentilere rağmen politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Sürpriz karar sonrasında döviz kurları sert bir şekilde yükselişe geçti. Son günlerde 7,80'in altını gören dolar/TL kuru, 7,95'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 9,24'ten 9,41'i aştı.

Faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişte

Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 10,25 düzeyinde serbest bıraktı. Piyasalarda oluşan faiz artışı beklentisiyle 7,80'in altına kadar çekilen dolar/TL, ilk tepki olarak 7,95'in üzerine tırmandı.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Saat 14:55itibarıyla dolar/TL 7.9536'dan euro/TL 9.4123'ten değerleniyor.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Harram zikkim olsun. Fakirlestirsin milleti. Secimde gorusmek uzere
basiretsizler balon ekonominiz patlar iste oyle
maaşını dolarlamı alıyosun?
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