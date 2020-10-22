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Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizinde bir değişikliğe gitmedi ve yüzde 10,25'te bıraktı.

Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizinde (bir hafta vadeli repo faizi) bir değişikliğe gitmedi. Böylece politika faiz oranı yüzde 10,25'te sabit kaldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

Bugün faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi ve faizi yüzde 12 düzeyine çekmesi bekleniyordu. Foreks tarafından düzenlenen ankette katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savunmuştu. Ankette beklentiler yüzde 11,25 ile 13,25 aralığında oluşmuştu. Reuters anketinde ise katılımcı 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklerken tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönündeydi. Reuters anketinde artış tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyordu. AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer almıştı.

PPK SONRASI YAPILAN DEĞERLENDİRME ŞÖYLE;

Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
iyi oldu dolar 8.5 e gider. zaten dolarlar işimiz yoktu.
HELAL MERKEZ BANKASI FAİZ LOBİSİ YENEMEDİ SENİ.
HERKES TERSKÖŞE TÜRKİDE SADECE BEN BİLDİM FAİZE DOKUNMAYACAK DEDİM
doların böyle artacağını da bildin mi
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