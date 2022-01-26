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Fed faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? İşte son durum! Fed faiz kararı sonrası gram altın, çeyrek altın kaç TL?

26.01.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu. Ocak 2022 Fed toplantısı 2 gün boyu devam etmişti. Fed, karara göre faizlerde değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Peki Fed faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fed faiz kararı sonrası gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte son durum!

Fed faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? İşte son durum! Fed faiz kararı sonrası gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Piyasaların yakından takip ettiğ iFed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Faiz kararının ardından altında son durum merak ediliyor. Metinde faiz artışlarının yakında başlayacağı ifade edildi ve bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği aktarıldı. Peki Fed faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? İşte son durum!

2022 FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR?

FED faiz kararı ile birlikte ons altın üzerinde de bazı fiyat değişimleri yaşandı. Ons altın FED kararı öncesinde 1.830 Dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ancak FED'in faizleri sabit tuttuğunu açıklamasının hemen ardından ise ons altın 1.825 Dolar seviyesine kadar gerileme meydana geldi.

Fakat sonrasında bu gerileme kalıcı olmadı ve ons altın kısa bir süre içerisinde tepki göstererek düştüğü nokta olan 1.830 Dolar seviyesine geri dönüş yaptı. Son olarak ise ons altın 1.831 Dolar seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Gram altın ise 794,51 TL alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Piyasalar faiz oranına odaklanırken ABD'de son yılların en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Gelişme sonrası FED'in 2022 yılı içerisinde birçok kez faiz artırımı yapabileceğine dair açıklamalar meydana gelmişti. Gözler ise Ocak ayı FED toplantısına çevrilmiş durumdaydı.

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FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. FED faiz kararı 26 Ocak TS ile saat 21:00 itibari ile FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyuruldu. FED toplantısı ardından olası bir faiz artırımı kararı ile başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere dünya piyasaları derinden etkilemesi beklenmekteydi.

POLİTİKA FAİZİ SABİT TUTULDU

Fed karara göre faizlerde değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Analistler aynı zamanda bugün sona eren Fed toplantısı ve faiz kararı sonrasında Başkan Jerome Powell'dan gelecek faiz açıklaması için, 'Gelecek dönemin para politikasının şifresi olacak' cümlelerini kullandı.

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