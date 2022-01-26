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FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne olur? FED faiz kararı saat kaçta açıklacak?

26.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar, Fed’in faiz kararını açıklayacağı kritik saat olan 22.00’ye odaklandı. Dolar/TL 13.5 civarında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Karar öncesi ons altın 2 ayın zirvesine çıkarken altın gram fiyatı ise 805 lira bandına tutundu. FED faiz kararının, dolar ve altını ne yönde etkileyeceği merak konusu oldu. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne olur? FED faiz kararı saat kaçta açıklacak?

Yatırımcılar Fed'in dün başlayan ve bugün saat 22:00'da sonuçları açılanacak iki günlük politika toplantısında verilecek karara ve para politikasının sıkılaştırılmasına dair ipuçlarına odaklanmış durumda. Fed fazi kararının ardından dolar ve altının nasıl etkileneceği merak konusu oldu. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

2022'nin ilk FED faiz toplantısı bugün yapılacak. FED faiz kararının, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanması bekleniyor. Analistler, bugün gerçekleştirilecek FED faiz toplantısında, mart ayında yapılması beklenen faiz artırımının sinyalinin verileceğini ifade etti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Ekonomist Roberto Perli yazdığı araştırma notunda, ABD'deki "çok yüksek" enflasyonun ve yüzde 3.9'a gerilemiş işsizlik oranının etkisiyle Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibinin enflasyon konusunda ileriye dönük çok karamsar olmadan ekonomiyle ilgili konuşacaklarını ve Mart'taki faiz artırımının zeminini hazırlayacaklarını belirtti. Perli ayrıca Fed yetkililerinin merkez bankasının sahip olduğu devasa boyuttaki Hazine tahvillerini ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerini nasıl ve ne zaman azaltacaklarını değerlendirmeye devam edebileceklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, faiz kararının açıklanmasından yarım saat sonra basın açıklaması yapacak. Fed yetkililerinin bu akşam ekonomi ve faiz beklentilerini güncellemeyecekleri göz önüne alınırsa, merkez bankasının görüşlerinin enflasyonla daha güçlü mücadeleyi savunan yatırımcıların görüşleriyle nasıl paralel olduğunu açıklamak Powell'ın elinde olacak.

Fed'in gecelik gösterge faizini sıfıra yakın seviyede sabit bırakması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı öncesinde altın ve dolar piyasası hakkında yorumlarını dile getirerek yatırımcıları uyardı.

“Fed’e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed’in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”


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Anahtar Kelimeler:
Fed
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