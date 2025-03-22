Gine-Bissau'nun para birimi nedir? Gine-Bissau'nun para biriminin kodu ve sembolü

Afrika kıtası, Asya kıtasından sonra gelen ikinci büyük kıtadır. Dünya topraklarında %20 oranında yer kaplar. Üzerinde birçok farklı ülke yer alır ve kuzeyde Akdeniz, batıda Atlas okyanusu tarafından sınırlandırılmıştır. Kuzeydoğusunda Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı bulunur. Güneydoğusunda ise Hint Okyanusu vardır.

Benin, Angola, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Komorlar, Kongo, Libya, Liberya, Madagaskar, Namibya Afrika kıtası sınırları içine giren ülkelerden bazılarıdır. Gine Bissau da Afrika Kıtası sınırları içinde yer alan ülkelerden biridir. Gine Bissau Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı kısmında yer alır. Senegal ve Gine ülkenin sınır komşularıdır. Batı kısmında Atlas Okyanusu yer alır.

Gine-Bissau'nun para birimi nedir?

İsmi Tuareg kelimesi olan afinaw kelimesinden gelen Gine Bissau ülkesi’nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Bissau’dur. Toplam olarak 724 kilometrelik bir sınırı bulunur ve bu sınırın 338 kilometresinde Senegal yer alır. Geri kalanı ise doğu kısmında yer alan Gine'dir.

Genel olarak tropikal iklimin hakim olduğu ülkede ortalama olarak sıcaklık derecesi 24 derecedir. En çok da nisan ve aralık ayları arasında çöl rüzgarlarının etkisi ile kurak bir süreç yaşanır. Mayıs ayından başlayan ve ekim sonuna kadar geçen süreçte yağmurlar yağar. Resmi dilleri Portekizce ve Kreolce, para birimi ise Batı Afrika CFA frangıdır.

Gine-Bissau'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Gine Bissau’da resmi dil Portekizce’dir ve tüm okullarda dersler bu dilde okutulur. Ancak bu dili etkin olarak kullanan çok fazla kişi yoktur. Her bir etnik topluluk kendi içlerinde kullandığı dili konuşmaktadır. Para biriminin Batı Afrika Frangı olduğu ülkede günlük hayatta kullanılan dillerin karışımı olarak Kreyol dili hakimdir.

Bir Gine parası otomatik dönüştürücüler kullanılarak diğer para birimlerine dönüştürülebilir. Gine para birimi olan Batı Afrika Frangının kodu ve sembolü ise XOF’tur. Bu kod da diğer ülkelerin para birimleri gibi ISO 4217 standartlarına göre belirlenmiştir.