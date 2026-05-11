FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Goldman Sachs dolar karşısında güçlenecek para birimini açıkladı

Goldman Sachs, Çin yuanının dolar karşısında olması gereken seviyenin yüzde 20'den fazla altında olduğunu açıkladı. Banka, yuanın önümüzdeki 12 ayda dolar karşısında değer kazanmasını bekliyor.

Goldman Sachs dolar karşısında güçlenecek para birimini açıkladı
Begüm Özkaynak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Goldman Sachs Group, Çin yuanının dolara karşı olması gereken seviyenin yüzde 20’den fazla altında işlem gördüğünü açıkladı. Banka, önümüzdeki 12 aylık dönemde yuanın dolar karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.

YUAN İÇİN YENİ TAHMİNLER AÇIKLANDI

Goldman Sachs stratejistleri Kamakshya Trivedi öncülüğünde hazırlanan değerlendirmede, yuanın Çin'in ihracat gücü ve dış ticaret fazlasının işaret ettiği seviyelerin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Banka, yuan için üç aylık tahminini 6.80, altı aylık tahminini 6.70 ve 12 aylık tahminini ise 6.50 olarak açıkladı.

Önceki tahminler sırasıyla 6.85, 6.80 ve 6.70 seviyelerindeydi. Çin yuanı şu anda dolar karşısında yaklaşık 6.80 seviyesinde işlem görüyor.

"ÇİN'İN DIŞ FAZLASI TARİHİ SEVİYELERE YAKIN"

Goldman Sachs'ın 8 Mayıs tarihli notunda, Çin'in dış fazlasının küresel GSYİH'ye oranla tarihi seviyelere yaklaştığı vurgulandı.

Notta,"Bu durum Çin'in güçlü ihracat rekabetçiliğini ve yüksek oranda değer altında kalan döviz kurunu yansıtıyor. Döviz kurundaki değer artışı ise bu güçlerin doğal denge sonucu" ifadelerine yer verildi.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ YUANI DESTEKLİYOR

Yuan, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde yaşanan iyileşme ve dolardaki zayıflığın etkisiyle 2023 başından bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor.

JPMorgan Asset Management da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşecek "verimli" bir zirvenin yuanı 6.50 seviyesine taşıyabilecek önemli bir katalizör olabileceğini belirtti.

Trump ile Xi Jinping'in Perşembe ve Cuma günleri Pekin'de görüşmesi planlanıyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI VURGUSU

Goldman Sachs ayrıca Çin Merkez Bankası'nın son dönemdeki güçlü döviz sabitlemeleri ile ihracatçıların dönüşüm oranlarındaki artışın yuan için "Kademeli ancak kalıcı" bir değer kazanımı senaryosunu desteklediğini ifade etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Varant ve sertifikalar... Yatırımcılar dikkat: En sık yapılan hataları tek tek sıraladıVarant ve sertifikalar... Yatırımcılar dikkat: En sık yapılan hataları tek tek sıraladı
3 büyükşehir başı çekti! Kişi başına 297 bin TL'yi buldu3 büyükşehir başı çekti! Kişi başına 297 bin TL'yi buldu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,38
45,38
% 0.06
15:20
Euro
53,43
53,44
% -0.17
15:20
İngiliz Sterlini
61,77
61,79
% -0.21
15:20
Avustralya Doları
32,85
32,86
% -0.03
15:20
İsviçre Frangı
58,25
58,27
% -0.27
15:20
Rus Rublesi
0,61
0,62
% 0.45
15:10
Çin Yuanı
6,68
6,68
% 0.08
15:20
İsveç Kronu
4,91
4,91
% -0.26
15:20
Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.