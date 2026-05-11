Goldman Sachs dolar karşısında güçlenecek para birimini açıkladı

Goldman Sachs Group, Çin yuanının dolara karşı olması gereken seviyenin yüzde 20’den fazla altında işlem gördüğünü açıkladı. Banka, önümüzdeki 12 aylık dönemde yuanın dolar karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.

YUAN İÇİN YENİ TAHMİNLER AÇIKLANDI

Goldman Sachs stratejistleri Kamakshya Trivedi öncülüğünde hazırlanan değerlendirmede, yuanın Çin'in ihracat gücü ve dış ticaret fazlasının işaret ettiği seviyelerin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Banka, yuan için üç aylık tahminini 6.80, altı aylık tahminini 6.70 ve 12 aylık tahminini ise 6.50 olarak açıkladı.

Önceki tahminler sırasıyla 6.85, 6.80 ve 6.70 seviyelerindeydi. Çin yuanı şu anda dolar karşısında yaklaşık 6.80 seviyesinde işlem görüyor.

"ÇİN'İN DIŞ FAZLASI TARİHİ SEVİYELERE YAKIN"

Goldman Sachs'ın 8 Mayıs tarihli notunda, Çin'in dış fazlasının küresel GSYİH'ye oranla tarihi seviyelere yaklaştığı vurgulandı.

Notta,"Bu durum Çin'in güçlü ihracat rekabetçiliğini ve yüksek oranda değer altında kalan döviz kurunu yansıtıyor. Döviz kurundaki değer artışı ise bu güçlerin doğal denge sonucu" ifadelerine yer verildi.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ YUANI DESTEKLİYOR

Yuan, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde yaşanan iyileşme ve dolardaki zayıflığın etkisiyle 2023 başından bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor.

JPMorgan Asset Management da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşecek "verimli" bir zirvenin yuanı 6.50 seviyesine taşıyabilecek önemli bir katalizör olabileceğini belirtti.

Trump ile Xi Jinping'in Perşembe ve Cuma günleri Pekin'de görüşmesi planlanıyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI VURGUSU

Goldman Sachs ayrıca Çin Merkez Bankası'nın son dönemdeki güçlü döviz sabitlemeleri ile ihracatçıların dönüşüm oranlarındaki artışın yuan için "Kademeli ancak kalıcı" bir değer kazanımı senaryosunu desteklediğini ifade etti.