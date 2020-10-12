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Goldman Sachs'tan dolar öngörüsü! Dolar ne olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 12.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Goldman analistleri, doların seçim ve aşı beklentilerine bağlı olarak değer kaybedeceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs'tan dolar öngörüsü! Dolar ne olacak?

Goldman Sachs Group Inc., doların, Jeo Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalinin artması ve koronavirüs aşısına ilişkin ilerleme ile birlikte, 2018 yılında gördüğü düşük seviyelere doğru güçlü bir düşüş yapabileceği tahmininde bulundu.

Aralarında Zach Pandl'ın bulunduğu Goldman analistleri, "Riskler doların zayıflığına doğru yöneliyor ve Trump'ın seçimleri kazanması ve aşıda kaydadeğer bir gecikme kombinasyonundan oluşan dolar-pozitif bir sonuç ihtimalini göreceli olarak düşük görüyoruz," dedi ve "ABD seçimlerinde bir 'mavi dalga" sonucu ve aşı takvimine ilişkin olumlu haberler, ticaret ağırlıklı dolar ve dolar endeksinin 2018'deki dip seviyelerine düşmesine yol açabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Dolar Endeksi bu yıl şimdiye dek, yatırımcıların Fed'den gelen daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki parasal teşvikine ve dip seviyelere inmiş faizlere tepki vermesi ile birlikte, yüzde 3'ten fazla düştü ve Pazartesi günü 93 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Endeks 2018 yılında, yüzde 4'ten daha fazla düşüş olabileceğini ima eden 89 seviyesinin altında seyretmişti.

Goldman, ABD'de başkanlık seçimlerine üç haftadan az bir süre kala anketlerde Demokrat aday Joe Biden'ın Başkan Trump ile arayı açması ile birlikte doların düşebileceği tahmininde bulunan UBS Asset Management ve Invesco Ltd.gibi kuruluşlara katıldı. Goldman, yatırımcılara dolarda, Meksika pesosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinden oluşan volatilite ağırlıklı sepet karşısında kısa pozisyona girme tavsiyesinde bulundu.

Stratjistler ayrıca dolar karşılığı euro, Kanada ve Avustralya dolarları için "al" tavsiyesinde bulundu.

Analistler, "Son anketlerde Biden lehine açılan ara gecikmiş seçim sonuçları riskini azaltıyor ve kısa vadede aşıya ilişkin olumlu beklentiler risk varlıklarına destek sağlayabilir" dedi.

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