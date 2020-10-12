Uzmanı altın tahminini yorumladı, "Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor"... Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayından sonra en güçlü yükselişini yapan altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçmişti. Cuma gün kapanışını artışla yapan altın fiyatları yeni haftaya yine artışla başladı. Uzmanlar altın fiyatlarının bazı şartları sağlamasıyla birlikte 2 bin dolar seviyesine ulaşmasını öngörmeye başladı. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi araştıran yatırımcılar, fiyatların nasıl olacağını ve uzmanların altın fiyatlarını nasıl yorumladığını inceliyor. Peki altın fiyatlarını belirleyen unsurlar neler?
Altın fiyatlarının belirlenmesinde, koronavirüs salgınının azalması ve ikinci bir salgının ortaya çıkmaması için ABD'nin yaptığı teşvikler büyük rol oynuyor. ABD'de yapılan Başkanlık seçimleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif olması gibi nedenlerden dolayı, koronavirüs teşvik görüşmelerinde yeterince ilerleme kaydedilemedi. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve Trump ilerleme olmamasının nedeni olarak birbirlerini hedef gösterirken, Minenapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada mali desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti. Hafta sonu Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'ın yaptığı açıklamada, Pelosi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu hafta görüşmelere devam etmelerini beklediğini belirtti.
Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs tedavisinin nasıl devam ettiği ve Beyaz Saray'da "bulaştırma riskinin" olup olmadığı tartışılıyordu. Beyaz Saray doktoru Sean Conley yaptığı açıklamada Trump'ın son koronavirüs test sonucunu paylaşmadı fakat son 24 saattir ateşinin olmadığını ve tüm semptomlarda iyileşme olduğunu ifade etti.
ABD'de yukarıda belirttiğimiz gibi yaşanan durumların ardından, yatırımcılar altın fiyat tahminlerini, uzmanların altın yorumlarını araştırmaya başladı. ABD'de yaşanan bu gelişmelerin ardından teşvik görüşmeleri bu hafta başında tekrar devam edecek mi bekleniyor. Öte yandan Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee, altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirerek, doların yönünün altın fiyatları için belirleyici olacağını kaydetti. Lee açıklamasında, "Altın, Cuma günkü yaklaşık yüzde 2'lik sağlam yükselişinin ardından ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesine yaklaşması ile birlikte soluklanıyor. Doların yönü muhtemelen altın için temel belirleyici olacak," dedi. Lee altın fiyatları tahmini açıklamasına şöyle devam etti, "Eğer geçerse, ABD mali teşvik paketi altının tekrar 2,000 dolar seviyesine ulaşmasına yol açabilecek temel katalizör olabilir. Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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