Uzmanı altın tahminini yorumladı, "Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor"... Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayından sonra en güçlü yükselişini yapan altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçmişti. Cuma gün kapanışını artışla yapan altın fiyatları yeni haftaya yine artışla başladı. Uzmanlar altın fiyatlarının bazı şartları sağlamasıyla birlikte 2 bin dolar seviyesine ulaşmasını öngörmeye başladı. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi araştıran yatırımcılar, fiyatların nasıl olacağını ve uzmanların altın fiyatlarını nasıl yorumladığını inceliyor. Peki altın fiyatlarını belirleyen unsurlar neler?

ALTIN FİYATLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR NELER?

Altın fiyatlarının belirlenmesinde, koronavirüs salgınının azalması ve ikinci bir salgının ortaya çıkmaması için ABD'nin yaptığı teşvikler büyük rol oynuyor. ABD'de yapılan Başkanlık seçimleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif olması gibi nedenlerden dolayı, koronavirüs teşvik görüşmelerinde yeterince ilerleme kaydedilemedi. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve Trump ilerleme olmamasının nedeni olarak birbirlerini hedef gösterirken, Minenapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada mali desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti. Hafta sonu Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'ın yaptığı açıklamada, Pelosi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu hafta görüşmelere devam etmelerini beklediğini belirtti.