Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanıdığını duyurmasının ardından çok sayıda ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna krizi her geçen dakika savaşa doğru yol alırken başta ABD ve AB olmak üzere Rusya'nın önüne konan yaptırım listesi de giderek uzuyor.

İlk adım Almanya’dan geldi. Almanya'nın enerji dağıtım ağı denetim, gözetim kurumu Bundesnetzagentur, Gazprom öncülüğünde inşa edilen ve Rus doğal gazının Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattına lisans verilemeyeceğini bildirdi. ABD Başkanı Biden Donetsk ve Lugansk bölgesiyle ticareti yasaklayan kararnameye imza atarken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Öte yandan bazı piyasa katılımcıları, Ukrayna kriziyle ilgili Perşembe günkü G7 toplantısını, gerilimi azaltmak için hala bir umut ışığı görüyor ve sabırsızlıkla bekliyorlar.

ONS ALTIN

Piyasalar savaş gerginliği nedeniyle dün oldukça hareketli saatler geçirdi. Ons altın fiyatı 1 yılın zirvesini gördü, gram altın fiyatında da yükseliş devam etti. Dolar/TL kuru ise 14 lira sınırına yaklaştı.

Rus askerlerinin doğu Ukrayna'ya girecek olmalarının Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışmaya yol açacağı endişeleri güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Dün bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı bugün erken saatlerde 1901 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, "Doğu Avrupa'da durumun gün içinde daha da kötüleşebileceği dikkate alındığında, şu anda altında negatif olmak için çok az neden var. Dünya genelindeki stagflasyonist baskılar da değerli metale destek veriyor" değerlendirmesini yapıyorlar. Ons altın fiyatının 1920 dolar/ons direncini kırması halinde yeni hedef 1940 dolar/ons olacak.

GRAM ALTIN

Altın gram fiyatı ise dün ons altın ve dolar kurundaki yükselişten destek bularak 844 liraya kadar yükseldi. Günü 839 liradan kapatan gram altın 23 Şubat Çarşamba sabahının ilk saatlerinde 840 liradan işlem görüyor.

DOLAR/TL KURU

21 Aralık akşamından beri 13,50 -13,65 lira bandında seyreden dolar/TL de küresel risklerden nasibini aldı. Bu gelişmelerle dolar/TL kuru dün yurt içinde 13,91 seviyesini gördü. Günü 13,77’den kapatan dolar/TL 13,80 ile açılırken, şu sıralar yönünü aşağı çevirdi ve 13,78’e geriledi.

ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Rusya-Ukrayna krizinin piyasalara etkisini değerlendiren İslam Memiş, “Rusya- Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu. Savaş fiyatlanması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini düşürdüler” ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ: ALTIN VE DOLARDA DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Kritik bir sürece girildiğine ve piyasalarda artık rahatlık olmayacağına dikkat çeken İslam Memiş, "Savaş piyasası oluştuğunda döviz veya altın borçlanılmaz. Öncelik borç kapatmak olmalı. Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Şubat’ta düşüşler gram altında 778 lira, dolar da ise 13,30 ile sınırlı kalmıştır" dedi.

“EURO/DOLAR PARİTESİ ABD DOLARINI AYAKTA TUTUYOR”

Yaşanan bozulmaya bağlı olarak dolar endeksinin 96 seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş, “Haliyle euro/dolar paritesinde biraz gerileme var. Bu da Dolar/TL kurunu güçlü anlamda diri tutmaya çalışıyor. 13,63 seviyesi direnç seviyesiydi. Şu anda ise 13,80 TL seviyesi direnç seviyesi olmaya devam ediyor. 13,80 TL seviyesindeki fiyatlamalar kalıcı olursa 14 ile 14,10 TL bandını takip edeceğiz. Burada kırmızıçizgi olarak 13,80 seviyesini takip ediyoruz. Amerikan Merkez Bankası da mart ayında sahneye çıkacak ve faiz kararları dolar üzerinde etkili olacak” dedi.



