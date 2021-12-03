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Gram altın rekor tazeledi! Peki altın fiyatları yükselir mi? Yatırım şirketlerinin tahminleri

03.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, ABD'de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin altında kalmasının ardından hareketlendi. ABD ekonomisinde kasım ayında tarım dışı istihdam artışı 210 bin oldu. Güne 780 liranın üstünde başlayan ve 12.45'te rekor tazeleyerek 789,99 lirayı gören gram altının ise gelen verilerden etkilenip etkilenmeyeceği yatırımcıların gündeminde. İşte yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahminleri...

ABD'de tarım dışı istihdam artışı ekonomist beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye düştüğü görüldü. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında hareketlilik oldu.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor kırmıştı.

Öğle saatlerinde 789,99 lirayı görerek rekor tazeleyen gram altın, Merkez Bankasının döviz müdahalesinin ardından 780 lira seviyesine kadar geriledi.

ABD'den gelen verilerin ardından güvenli liman tekrar 787 lira seviyesinden fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan tarım dışı istihdam verileri altın fiyatlarında kısa süreli oynaklık yaşatmaya devam ediyor.

ONS ALTININ FİYATI

Pazartesi günü güne 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyordu.

Verilerin açıklanmasının ardından ons altın 1.769,43 lira seviyesinden işlem görüyor.

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YATIRIM ŞİRKETLERİNİN TAHMİNLERİ

İşte ABD istihdam verileri öncesinde bazı yatırım şirketlerinin günlük bülteninde yer alan altın beklentileri:

MEKSA YATIRIM:

TCMB nin bugün gerçekleşen müdahalesine rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme oldukça sınırlı kalınca, gram altın tarafında da 750 desteği bile kırılamadı. Gün içinde 736 olan kısa vadeli kırılma seviyemizi 750 ye çıkartabiliriz.

750 üzerinde kaldığı sürece 790 800 812 seviyeleri direnç olarak kullanılabilir.

750 altına yeniden inebilirse 739 720 700 e doğru gerilemenin önü açılabilir.

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İŞ YATIRIM:

Altın istihdam verisi öncesinde hafif primle $1774 seviyelerinden işlem görüyor. $1780 seviyesi altın için ilk destek noktası olacaktır, sonrasında ise $1790 seviyelerinde kesişen hareketli ortalamaların oluşturduğu direnç bölgesi gündeme gelecektir. İlk destek noktası ise $1760 seviyesi olacaktır.

DİNAMİK MENKUL:

Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üstünde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763, 1745, 1736
Direnç: 1785, 1805, 1829

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FX BÜLTENİ:

Powell'ın aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesi tartışmalarını beklediğini söylemesi ile değerli madende başlayan baskı dün de devam etti. Omikron varyantı ile ilgili belirsizlik sürse de Ons Altın 1.762 seviyesine kadar geriledi. %0,6 oranında düşüş kaydeden değerli madende kapanış ise 1.767,8 seviyesinden gerçekleşti. Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise değerli madende oynaklığı artırabilir. Güçlü bir veride Ons Altın 1.759 desteğini kırarak 1.742 seviyesine kadar gerileyebilir. Diğer yandan beklentileri karşılamayan bir veride toparlanma gözlenebilir ve 1.795 direnç bölgesi hedef olabilir.

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