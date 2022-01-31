Gram ve yarım altın fiyatları! 31 Ocak Pazartesi gram, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?

FED faiz kararının ardından dolar yatay seyretti. Dolara bağlı altın fiyatları ise, ons altında görülen değer kaybı ile geriledi. Ons altın 26 Ocak'ta bin 845 dolar seviyelerindeyken FED faiz kararının ardından değer kaybetti ve şimdi bin 786 dolar. 2022'nin 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart'ta yapılacak. Gram altın ise 777,50 TL'den alınıyor. İşte 31 Ocak Pazartesi gram, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları...

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın TL bazında 24.126,01 TL'den alınıp 24.246,96 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.786,90 dolardan alınıyor ve 1.787,28 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

26 Ocak FED faiz kararından önce 800 TL sınırında gezinen gram altın, kararının açıklanmasıyla birlikte ons altın ile değer kaybetti. Gram altın 777,50 TL'den alınıyor ve 777,66 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını: 5.174,00 5.252,00

Çeyrek altın: 1.244,00 1.271,48

Yarım altın: 2.480,22 2.542,96

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN FİYATLARI

Ziynet altın: 4.975,99 5.070,37

Gremse altın: 12.540,00 12.882,00

Ata altın: 5.163,00 5.283,00

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ SİNYALİ

Faiz ile mücadele ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" sözlerini kullandı.



