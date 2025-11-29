FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı!

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı!

Gümüş fiyatları bu yıl rekor tazelemeye devam ediyor. Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentiler değerli metalleri desteklerken özellikle gümüş fiyatlarında kayda değer yükselişler görülüyor.

Küresel çapta arza ilişkin endişeler de gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin ana nedenleri arasında yer alıyor. Londra Metal Borsasında geçen ay gümüş stoklarında görülen azalış sonrasında bu ay da Çin'de gümüş stoklarında azalış görüldü.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi

ABD ekonomisine ilişkin devam eden sıkıntılar gümüş fiyatlarını destekliyor. Güçlü talep ve fiziksel piyasadaki arz sıkışıklığı da gümüşteki yükseliş trendine katkıda bulunuyor.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı ise gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

Tahvil faizlerindeki gerileme değerli metalleri destekleyen başka bir faktör olarak öne çıktı.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor." dedi.

Bu üründeki yükselişi tetikleyen diğer bir faktörün politika riski olduğunu ifade eden Hansen, gümüşün ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesinin ülkenin gelecek yıl gümrük tarifelerini yeniden gözden geçirebileceği yönündeki spekülasyonları körüklediğini söyledi.

Hansen, bu durumun ABD'ye güçlü gümüş akışlarının oluşmasını sağladığını ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"
Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım!Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş piyasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.