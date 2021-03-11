Altın güne yukarı yönlü hareketlilikle başladı: 11 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

8 Mart'ta haftaya yükselişle başlayan altında aşağı yukarı belirsizliği sürüyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.

Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 11 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın 11 Mart Perşembe gününe hafif bir yükselişle başladı. Buna göre önceki kapanışını 415,76 TL ile yapan gram altın fiyatları 417,70 Türk lirası alış ve 417,78 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 691 TL ile yapan çeyrek altın, 11 Mart Perşembe günü 683 Türk lirası alış ve 694 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.