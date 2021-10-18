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İşte dolar/TL kurunda yeni rekor!

18.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. ABD Doları haftaya 9,27 lira ile başladı ve saat 16.10'da 9,31 lira seviyesini aşarak yeni rekorunu kırmış oldu.

Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 16.10 itibarıyla 9,31 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,79 TL seviyesinde bulunuyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde ise yoğun veri akışının izleneceğini söyledi.

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