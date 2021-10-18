Motorine zam üstüne zam! Cuma zam gelmişti, bu geceden itibaren...

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 23 kuruşluk daha fiyat artışı olacak.

DÖVİZ KURU ARTTI, ZAMLAR GELMEYE BAŞLADI

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Zammın bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.



