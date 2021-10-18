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Motorine zam üstüne zam! Cuma zam gelmişti, bu geceden itibaren...

18.10.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta cuma günü EPGİS tarafından yapılan açıklamayla akaryakıta zam gelmişti. Hafta sonu tatilinin ardından yeni yapılan zamlardan sonra motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam gelecek.

Motorine zam üstüne zam! Cuma zam gelmişti, bu geceden itibaren...

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 23 kuruşluk daha fiyat artışı olacak.

DÖVİZ KURU ARTTI, ZAMLAR GELMEYE BAŞLADI

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorinde 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Zammın bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.

Son Dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zamEPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam
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