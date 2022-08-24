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“Jumbo faiz artırımı da kurtaramaz” Euro için endişe veren açıklama

24.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euronun üzerine sağlam bir şekilde çıkarken uzmanlardan yeni bir tahmin geldi. “Euroda düşüş devam edecek mi?” sorusu merak konusu olurken, uzmanlar Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yüksek montanlı faiz artışının dahi para birimindeki düşüşü durdurmayacağı görüşünde.

“Jumbo faiz artırımı da kurtaramaz” Euro için endişe veren açıklama

Son satışların ardından dolar karşısında 1 seviyesinin altına gerileyen euroda Avrupa Merkez Bankası’nın ‘jumbo’ faiz artışının dahi etkili olmayabileceği belirtiliyor. Euronun faiz artışına rağmen dolar karşısında güçlenmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

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BloombergHT’nin haberinde, analistlere göre eurodaki zayıf seyirde para politikasından ziyade resesyon tehdidi ve Rusya’dan enerji ithalatının kesileceği endişeleri etkili oluyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek montanlı faiz artışı yapsa dahi bu faktörler, bankanın mücadelesini zorlaştırıyor.

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“FAİZ ARTIRIMI DESTEKLEYİCİ DEĞİL”

JPMorgan Private Bank Küresel Döviz Stratejisti Sam Zief “Faizler döviz piyasalarının temel motoru değil, bu daha çok küresel büyüme dinamikleriyle ilgili. Enflasyon beklentilerini çıpalamak için yapılan ve aynı zamanda büyüme görünümüne zarar veren büyük faiz artışları para birimi için destekleyici değil” değerlendirmesini yaptı.

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İTHALATI DAHA PAHALI HALE GETİRİYOR

Euro Bölgesi'nde tarihi yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez geçen ay 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Yatırımcılar 8 Eylül’deki toplantıda da benzer bir hamle beklerken 19 üyeli bölge ekonomisinde artan yaşam maliyetleri hanehalkı ve şirketler üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Dün açıklanan S&P Global verilerine göre Euro Bölgesinde ekonomik aktivite ikinci ayda da geriledi.
Euronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ithalatı daha pahalı hale getirerek enflasyonu ivmelendiriyor.

“AMB’NİN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL”

Natixis Ekonomisti Dirk Schumacher kötüleşen ekonomik görünümde bankanın 75 baz puanlık faiz artışının dahi euroyu önemli ölçüde güçlendirmeyeceğini belirterek, “50 baz puan yerine 75 baz puanlık artış bile bunu değiştirmez. Faiz artışının yanı sıra ekonomik görünümün de pozitif katkı vermesi gerekir” yorumunu yaptı.

Unicredit Kıdemli Avrupa Ekonomisti Marco Valli ise ekonomide yaşanan sorunlarla AMB’nin Eylül’de de muhtemelen 50 baz puan faiz artışına gideceğini, daha fazlasının sürpriz ve yanlış olacağını belirterek, “Euro’daki zayıflık ekonomideki sorunların bir yansıması. Bu AMB’nin çözebileceği bir şey değil” ifadesini kullandı.


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