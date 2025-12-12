FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da dolar sorunu ortaya çıktı. Filigransız 50 dolar paniği yaşanıyor. Esnaf hem satış kaybı hem de müşteri memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya kalırken bankalar da risk almak istemedikleri için bu paralardan uzak durmaya başladı. 50 dolar ve 100 dolar bozdurmak isteyenler ise komisyon ödemek zorunda kalıyor. İşte detaylar…

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”
Taner Şahin

İstanbul’un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı’da dolar krizi yaşanıyor. Geçen yıl filigransız 100 dolar dolayısıyla zor günler geçiren Kapalıçarşı’da şimdi de 50 dolar krizi yaşanıyor. Filigransız 50 dolarlık banknotları bankaların kabul etmesi döviz büfelerini de hareketlendirdi.

Kapalıçarşı’daki bir esnaf, “Turist geliyor, cebindeki 50 doları alamıyoruz. Çaresiz kaldık. Bu banknotu kabul etmediğimiz zaman hem satış kaybımız oluyor hem de müşteri memnuniyeti düşüyor” dedi.

ESKİ TARİHLİ BANKNOTLAR

Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre; İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Aslında sorun filigransız eski basım 50 doları bankalar kabul etmediği için yaşanıyor. Bankalar, eski dolarlardan kaynaklı risk almak istemediği için bu paraları kabul etmeyince ortaya böyle bir tablo çıktı” dedi.

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor” 1

“BANKALAR RİSK ALMAK İSTEMİYOR”

Yıldırımtürk, eski tarihli bu banknotları döviz bürolarının aldığını ancak onların da komisyon talep ettiğine dikkat çekerek, “50 doları küçük bir komisyon karşılığında döviz büfeleri kabul ediyor” ifadelerini kullandı. Bankaların bu paraları sahte olup olmadığını kontrol etmek için zaman harcamak istemediğini belirten Yıldırımtürk, “Risk almak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

100 DOLAR VE 50 DOLARI BOZDURMAK İÇİN ‘KOMİSYON’ ALINIYOR

Kapalıçarşı’daki döviz büfeleri eski basım 100 doları bozdurmak için 1 dolar, 50 dolar için de 50 cent komisyon talep ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı et üretimini artıracak Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini vermeye başladıKırmızı et üretimini artıracak Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini vermeye başladı
İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldiİstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,66
42,69
% 0.18
08:13
Euro
50,09
50,13
% -0.04
08:13
İngiliz Sterlini
57,13
57,21
% 0.14
08:13
Avustralya Doları
28,42
28,45
% 0.17
08:13
İsviçre Frangı
53,65
53,70
% 0.14
08:13
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.02
03:00
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.15
08:13
İsveç Kronu
4,61
4,61
% 0.09
08:13
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı komisyon dolar 100 dolar 50 dolar sahte dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.