Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

İstanbul’un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı’da dolar krizi yaşanıyor. Geçen yıl filigransız 100 dolar dolayısıyla zor günler geçiren Kapalıçarşı’da şimdi de 50 dolar krizi yaşanıyor. Filigransız 50 dolarlık banknotları bankaların kabul etmesi döviz büfelerini de hareketlendirdi.

Kapalıçarşı’daki bir esnaf, “Turist geliyor, cebindeki 50 doları alamıyoruz. Çaresiz kaldık. Bu banknotu kabul etmediğimiz zaman hem satış kaybımız oluyor hem de müşteri memnuniyeti düşüyor” dedi.

ESKİ TARİHLİ BANKNOTLAR

Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre; İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Aslında sorun filigransız eski basım 50 doları bankalar kabul etmediği için yaşanıyor. Bankalar, eski dolarlardan kaynaklı risk almak istemediği için bu paraları kabul etmeyince ortaya böyle bir tablo çıktı” dedi.

“BANKALAR RİSK ALMAK İSTEMİYOR”

Yıldırımtürk, eski tarihli bu banknotları döviz bürolarının aldığını ancak onların da komisyon talep ettiğine dikkat çekerek, “50 doları küçük bir komisyon karşılığında döviz büfeleri kabul ediyor” ifadelerini kullandı. Bankaların bu paraları sahte olup olmadığını kontrol etmek için zaman harcamak istemediğini belirten Yıldırımtürk, “Risk almak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

100 DOLAR VE 50 DOLARI BOZDURMAK İÇİN ‘KOMİSYON’ ALINIYOR

Kapalıçarşı’daki döviz büfeleri eski basım 100 doları bozdurmak için 1 dolar, 50 dolar için de 50 cent komisyon talep ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor.