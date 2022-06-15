KKM'nin kasaya yükü 21 milyar lirayı aştı

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Kur Korumalı Mevduat Sistemi için son rakamlar açıklandı. O dönemler dolar/TL kurunun 18 liranın üzerine çıkarak rekor kırması sonrası Türk Lirası'na teşvik etmek için getirilen sistem, sadece 6 ay sonra yeniden 17 seviyelerinin üstünün görülmesiyle bütçeye büyük yük getirdi. Kur korumalı mevduat Mayıs ayında bütçeye 4,8 milyar TL ilave yük getirdi. Böylelikle kur korumalı mevduatın son üç aylık maliyeti 21 milyar TL'yi aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti.

Mayıs ayında Dolar/TL kuru yüzde 10'u aşan yükseliş kaydetmişti.

