Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?

ABD seçimleri için bugün kritik gün... Yapılan araştırmalarda Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'den 10 puan geride götürüyor. Halk arasında yapılan en son anketlerde de Joe Biden rakibinden önde gösteriyor. ABD seçimlerinde Başkan Trump seçimi kaybederse dolar fiyatları ne olur merak ediliyor. Küresel ekonomiyi etkileyecek olan seçim sonuçlarının dolar ve altın üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Peki ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları yükselir mi? İşte kritik seçim öncesi dolar ve altın fiyatlarındaki son durum... ABD SEÇİMLERİNİN DOLAR VE ALTIN FİYATINA ETKİSİ ABD seçimleri sonuçları henüz açıklanmadığı için ortaya çıkan belirsizliklerden dolayı altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Hafta başına yerel piyasada rekor fiyatla başlayan altın fiyatları kritik ABD seçimleri gününde yatay seyirde devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD seçim belirsizliği devam ederken kazanmaya devam ediyor.Altın fiyatlarının ons başına fiyatı 1,900 dolardan işlem görüyor. ABD seçimlerinin altın fiyatlarına etkisi ne olur merak eden yatırımcılara Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya açıklama yaptı. İşte ABD seçimlerinin altın fiyatlarını yükseltecek mi yoksa düşürecek mi açıklaması...

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİR Mİ? ABD'de tartışmalı seçimler devam ederken, Trump seçimi kaybederse altın fiyatları ne olur merak ediliyor. ABD seçimleri ve altın fiyatlarını yorumlayan Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moyadeğerlendirmesinde, “Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato’da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor.” dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor fiyata ulaşan altın fiyatları, seçim dolayısıyla geciken teşvik beklentisinden sonra yatırımcı sayısının azalmasına sebep olmuştu. Moya yaptığı açıklamada; ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın fiyatları ne olur, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazanırsa altın fiyatları ne olur merak edenlere altın fiyatlarının yatırımcısını sevindirmeye devam edeceğini ve değer kaybetmeyeceğini açıkladı. ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ TRUMP KAYBEDERSE ALTIN FİYATLARI NE OLUR? Moya, “Bütün bu seçim tantanası geçtikten sonra altını sevmek zorunda kalacaksınız.” diyen Moya, ekstra mali teşvik paketi ve Fed beklentilerinin bunda etkili olacağını belirterek şöyle devam etti: