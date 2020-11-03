Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?

ABD seçimleri için bugün kritik gün... Yapılan araştırmalarda Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'den 10 puan geride götürüyor. Halk arasında yapılan en son anketlerde de Joe Biden rakibinden önde gösteriyor. ABD seçimlerinde Başkan Trump seçimi kaybederse dolar fiyatları ne olur merak ediliyor. Küresel ekonomiyi etkileyecek olan seçim sonuçlarının dolar ve altın üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Peki ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları yükselir mi? İşte kritik seçim öncesi dolar ve altın fiyatlarındaki son durum...
ABD seçimleri sonuçları henüz açıklanmadığı için ortaya çıkan belirsizliklerden dolayı altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Hafta başına yerel piyasada rekor fiyatla başlayan altın fiyatları kritik ABD seçimleri gününde yatay seyirde devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD seçim belirsizliği devam ederken kazanmaya devam ediyor.Altın fiyatlarının ons başına fiyatı 1,900 dolardan işlem görüyor. ABD seçimlerinin altın fiyatlarına etkisi ne olur merak eden yatırımcılara Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya açıklama yaptı. İşte ABD seçimlerinin altın fiyatlarını yükseltecek mi yoksa düşürecek mi açıklaması...
ABD'de tartışmalı seçimler devam ederken, Trump seçimi kaybederse altın fiyatları ne olur merak ediliyor. ABD seçimleri ve altın fiyatlarını yorumlayan Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moyadeğerlendirmesinde, “Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato’da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor.” dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor fiyata ulaşan altın fiyatları, seçim dolayısıyla geciken teşvik beklentisinden sonra yatırımcı sayısının azalmasına sebep olmuştu. Moya yaptığı açıklamada; ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın fiyatları ne olur, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazanırsa altın fiyatları ne olur merak edenlere altın fiyatlarının yatırımcısını sevindirmeye devam edeceğini ve değer kaybetmeyeceğini açıkladı.
Moya, “Bütün bu seçim tantanası geçtikten sonra altını sevmek zorunda kalacaksınız.” diyen Moya, ekstra mali teşvik paketi ve Fed beklentilerinin bunda etkili olacağını belirterek şöyle devam etti:
“Bir mavi dalga senaryosu görmesek bile Fed faizlere birkaç yıl daha dokunmayacaktır. Yerel hükümetlerin salgında yaşanan artışla beraber daha fazla yardım ihtiyaçları doğrultusunda, Senato da daha fazla mali teşvik paketini geçirmek zorunda kalacaktır. Böylece Trump yönetiminde ticaret için geçecek dört zorlu yıl daha altının güvenli liman alımlarını artıracaktır.”
ABD seçimleri şu an belirsizlik üzerinde ilerlese de yatırımcılar ABD seçimlerini Trump kaybederse dolar fiyatları yükselir mi merak ediyor. ABD seçimlerinden dolayı belirsizlikle bile dolar, gelişmiş ve yeni gelişen ülkelerin para birimi karşısında değer kazanmaya devam etmişti. Haftaya yükselişle başlayan dolar, kritik ABD seçim öncesinde haftanın ikinci işlem gününde gerilemeye başladı. ABD seçimlerinde dolar fiyatları Asya'daki sığ işlemlerde G-10 ülkelerinin para birimlerine karşı gerilemeyle başladı.
Dolar son beş işlem gününde ilk defa bugün gerileme kaydetti. ABD seçimini Joe Biden kazanırsa dolar fiyatları ne olur araştıran yatırımcılar, ABD seçim anketlerini de takip ediyor. Yapılan anketler Demokrat aday Joe Biden'ın zafer sonuçlarını gösteriyor. ABD seçimlerini Jeo Biden kazanırsa ABD ve Çin arasındaki gerginliğin de biteceği buna ek olarak Asya ülkelerinin parasının değer kazanması bekleniyor. Beklentiye göre Joe Biden ABD seçimlerini kazanırsa Türk Lirası da değer kazanacak öngörülüyor. Bloomberg'de yer alan değerlendirmesine göre Credit Agricole Kur Stratejisti David Forrester, Joe Biden'ın olası başkanlığının ABD-Çin arasındaki gerilimin kısa vadede yükselmesi riskini azalttığını, bunun da Avustralya dolarını desteklediğini belirtti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum