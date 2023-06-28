Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı: Stopaj desteği 31 Aralık’a kadar uzatıldı

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat hesapları için yaptığı açıklamasında, “TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz” demişti. Bu sözlerin ardından bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

KKM İÇİN RESMİ GAZETE’DEN YENİ KARAR DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için uygulanan stopaj avantajı 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA STOPAJ ORANI YÜZDE 25’E YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplardan alınan stopaj oranı, yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ REKOR

16 Haziran ile biten haftayı kapsayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 635,2 milyar TL'den 9 trilyon 687,6 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 947,3 milyar TL'den 11 trilyon 263,1 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 373,5 milyar TL'den 1 trilyon 373,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 732,7 milyar TL'den 739 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 166,5 milyar TL'den 166,7 milyar TL'ye yükseldi.



