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Son dakika: Bakan Şimşek tarih vererek duyurdu! "Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz"

27.06.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Şimşek tarih vererek duyurdu! "Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz"

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini, rezervleri daha da güçlendirmek için ilave dış kaynak temini çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

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"STOPAJ DESTEĞİNİ YIL SONUNA KADAR UZATIYORUZ"

Bakan Şimşek ayrıca, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat

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