Küresel piyasalarda dolar yükselişte! Dolar düşecek mi? İşte doların son durumu!

Küresel piyasalarda artan koronavirüs önlemlerinin güvenli limanlara yönelik talebi canlandırmasıyla dolar gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanırken, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde Dolar/TL kuru da tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

Avrupa'da Fransa ve Almanya'nın kısmi karantina önlemleri açıklaması piyasalarda endişeyi geri getirirken dolar diğer para birimleri karşısında değerlendi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı günde ülkelerini kısmi karantinaya götüren kararlarını açıklamıştı.

Doların küresel seyriyle birlikte bir zamandır jeopolitik baskıların da etkisiyle yükseliş kaydeden dolar/TL kuru, TCMB'nin yılın son enflasyon raporunu açıkladığı günde 8,32 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında gerileme yaşadığı 2020 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı yüzde 28'e ulaştı.

