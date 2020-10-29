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Küresel piyasalarda dolar yükselişte! Dolar düşecek mi? İşte doların son durumu!

DOVİZ HABERLERİ  | 29.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Yurtiçi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu günde küresel piyasalarda dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunu açıkladığı günde dolar/TL 8,32'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel piyasalarda dolar yükselişte! Dolar düşecek mi? İşte doların son durumu!

Küresel piyasalarda artan koronavirüs önlemlerinin güvenli limanlara yönelik talebi canlandırmasıyla dolar gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanırken, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde Dolar/TL kuru da tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

Avrupa'da Fransa ve Almanya'nın kısmi karantina önlemleri açıklaması piyasalarda endişeyi geri getirirken dolar diğer para birimleri karşısında değerlendi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı günde ülkelerini kısmi karantinaya götüren kararlarını açıklamıştı.

Doların küresel seyriyle birlikte bir zamandır jeopolitik baskıların da etkisiyle yükseliş kaydeden dolar/TL kuru, TCMB'nin yılın son enflasyon raporunu açıkladığı günde 8,32 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında gerileme yaşadığı 2020 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı yüzde 28'e ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi çıkın kınuşun nası dürürüz bu ne dir böle her gün nereye kadar gidicek bu devletimizin uzmanları yokmu çaresine bakalım şunun dicek biri yokmu ..?
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