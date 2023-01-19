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Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Piyasalar saat 14'e kilitlendi: Dolar ve gram altın...

19.01.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı saatler sonra açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği karar için geri sayım başlarken, son toplantıda politika faizi yüzde 9'da sabit bırakan TCMB'nin, bir sürpriz olmazsa faizi bu ay da pas geçmesi bekleniyor. Faiz kararı öncesi dolar/TL kuru 18,80 seviyelerinde yatay hareket ederken, gram altın fiyatları ise 1.155 TL'den değerleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Piyasalar saat 14'e kilitlendi: Dolar ve gram altın...

Politika faizini Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Aralık ayında sabit tutulan faizin bu ay da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 19 Ocak (bugün) saat 14.00'te açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

AA Finans’ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyor.

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YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

MERKEZ'İN FAİZLERİ YÜZDE 9 SEVİYESİNDE

TCMB, son dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak, repo faizini yüzde 9,00 seviyesine indirmişti. Ekonomistler faizin değiştirilmeyeceğini öngörmüştü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

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PİYASALARDA SON DURUM

19 Ocak Perşembe günü sabahında dolar/TL kuru 18,79 18-80 aralığındaki hareketlerine devam ediyor. Gram altın fiyatları ise hafif yükseliş yaşayarak 1.155 TL seviyesine kadar yükseldi.

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