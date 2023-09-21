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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 21 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

21.09.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararı öncesi ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Şimdi gözler bugün açıklanacak olan Eylül ayı faiz kararında. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte euro da dahil olmak üzere Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar alış - satış fiyatı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 21 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar alış satış fiyatında son durum yakından takip ediliyor. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olmasının ardından yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden bankanın Ağustos ayı faiz kararı açıklanmış, TCMB politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Öte yandan Eylül ayı politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılması bekleniyor. Dolar ve euro ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte euro da dahil olmak üzere Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar alış - satış fiyatında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0450 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0293 liradan, satış fiyatı ise 27.0608 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7981 TL'den yapan euro şu anda 28.7835 TL alış ve 28.8127 TL satış fiyatına sahip.

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Merkez Bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Eylül Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısı sonrası karar saat 14.00'te duyurulacak.

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