MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 24 Ağustos 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Canlı takip ekranı!

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar alış - satış fiyatı ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TCMB geçtiğimiz ay açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamayı bekliyor. Dolar ve euro alış - satış fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR? (24 AĞUSTOS 2023)

Dolar son kapanışını 27.2171 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2115 liradan, satış fiyatı ise 27.2228 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5796, TL'den yapan euro şu anda 29.5748 TL alış ve 29.5875 TL satış fiyatına sahip.

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü PPK toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası, temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.

