Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolarda yeni rekor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan grup toplantısında, "Hâlâ bu yolda beraber yürüdüğümüz arkadaşlardan faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam olmam, bunu bileceksiniz... bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

Dün yüzde 3'e yakın değer yitirdikten sonra güne 10.42 seviyesinden başlayan dolar/TL Erdoğan'ın açıklamaları ardından 10.5650'deki zirveyi gördükten sonra 10.4850'den işlem gördü.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Enflasyonun yüzde 20'ye yakın seviyelerden inmemesine rağmen son iki toplantıda 300 baz puan faiz indiren TCMB'nin yarın faizleri 100 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Ancak analistler enflasyondaki yüksek seyire ve enflasyonda daha da yükselişe neden olacak TL'de art arda gelen değer kayıpları nedeniyle faiz indirimlerinin riskli olduğunu belirtiyorlar.(REUTERS)

