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Merkez Bankası’ndan ‘rekor’ hamlesi: Perşembe günü faiz kararı ile belli olacak: 1,5 ay sonrası için dolar tahmini …

19.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar bu hafta çok kritik bir kararı bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Geçen ay faizleri beklentilerin üzerinde düşüren ve Kasım toplantısının ardından frene basma mesajı veren bankanın kararı merak konusu oldu. Ekonomistler bu ay da faizlerde 150 bp düşüş beklerken, karar sonrası reel faizlerin yüzde eksi 76 olarak rekor kıracağı ifade ediliyor. Bir süredir sakin seyreden dolar içinse yıl sonu tahmini geldi.

Merkez Bankası’ndan ‘rekor’ hamlesi: Perşembe günü faiz kararı ile belli olacak: 1,5 ay sonrası için dolar tahmini …

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. Ekim ayında beklentilerin üzerinde sürpriz bir şekilde faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5’e çeken Merkez Bankası’nın yeni kararı için ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Reuters’ın anketinde TCMB’nin faizleri Kasım ayında da 150 baz puan indirim beklentisi sonucu çıktı.

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Tahminler doğrultusunda bir karar gelmesi halinde politika faizi yıllık yüzde 9 olacak. Türkiye halihazırda dünyada en düşük reel faiz veren ülkelerden biri. Türkiye’de enflasyon yüzde 85 seviyelerinde bulunurken, kararın ardından reel faiz yüzde -76 olarak rekor kıracak.

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TCMB FAİZLERİNDE TEK HANE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirtmişti. Ekim ayındaki kararın ardından yapılan PPK açıklamasında “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi ve Kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verildi.

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DOLARDA YÜKSELİŞ HAREKETİ

Dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyor. Endeksteki geri çekilme ile dolar/TL kuru geçtiğimiz haftalarda 18,47 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak ABD Merkez Bankası Fed kararı öncesinde üyelerin sözlü yönlendirmeleri dolar endeksini 107 seviyesine kadar toparlamıştı. Bu gelişme ile yurt içinde kur 18,60 seviyesinin üzerine doğru yeniden atağa geçti.

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TCMB’DEN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette dolar/TL kuru için yıl sonuna ilişkin tahminler de paylaşıldı. Buna göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB dolar Faiz kararı

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