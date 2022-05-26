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Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde dikkat çeken azalış

26.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası döviz rezevlerine ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Buna göre 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azaldı. Altın rezervleri de aynı dönemde düşüş gösterdi. 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde dikkat çeken azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azalışla 60 milyar 11 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mayıs'ta 61 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolardan 100 milyar 261 milyon dolara indi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz
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