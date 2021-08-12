Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

Dolar, hafta başından bu yana 8.5502 – 8.6352 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,55 seviyelerinde el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması öncesinde 8.55 liradan işlem gören dolar, açıklamanın ardından 8.55 lira seviyesine kadar geriledi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından ağustos ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

DOLAR/TL KURU SAKİN SEYREDİYOR

Analistler, bugün açıklanan ağustos ayı faiz kararı verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dolar/TL kuru saat 14.05 itibarıyla 8.55 lira seviyesinden işlem görüyor.



