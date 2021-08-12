FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

12.08.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul serbest piyasada dolar 8,59 liradan güne başladı. Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın ağustos ayına ait faiz kararı açıklamasının ardından 8,55 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar, hafta başından bu yana 8.5502 – 8.6352 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,55 seviyelerinde el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması öncesinde 8.55 liradan işlem gören dolar, açıklamanın ardından 8.55 lira seviyesine kadar geriledi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından ağustos ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

DOLAR/TL KURU SAKİN SEYREDİYOR

Analistler, bugün açıklanan ağustos ayı faiz kararı verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dolar/TL kuru saat 14.05 itibarıyla 8.55 lira seviyesinden işlem görüyor.

Son Dakika: Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dört büyüklerin borçları açıklandı!Dört büyüklerin borçları açıklandı!
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyorAltın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Anahtar Kelimeler:
döviz Enflasyon Amerikan Doları TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

Kira fiyatları fırladı

Kira fiyatları fırladı

Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak?

TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.