Merkez Bankası'nın gölgesinde döviz kurları: Dolar ve Euro'da son durum

28 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı, döviz piyasaları Merkez Bankası'nın (MB) politikalarının etkisinde güne başladı. Dolar, güne 40,55 TL seviyesinden başlarken, Euro ise 47,65 TL civarında seyrediyor. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Merkez Bankası'nın olası müdahalelerini de yakından takip ediyor.

Analistler, dolar ve euro kurlarında görülen hareketliliğin, hem iç piyasadaki enflasyon beklentileri hem de dış piyasalardaki risk iştahıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Özellikle, ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikaları, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırabiliyor. İç piyasada ise, hükümetin ekonomik reform adımları ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin algılar, döviz kurlarının yönünü belirlemede kritik rol oynuyor.

ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR

Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu dalgalanmanın, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını vurguluyor. Kısa vadeli spekülatif hareketlerden kaçınmak ve uzun vadeli yatırım stratejileri oluşturmak, bu dönemde daha da önem kazanıyor. Ayrıca, döviz borcu olan şirketlerin de kur riskini yönetmek için çeşitli önlemler alması gerekiyor.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlara odaklanmış durumda. Özellikle, faiz oranlarında yapılacak olası bir artışın, lira üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azaltabileceği düşünülüyor. Ancak, faiz artışının tek başına yeterli olmayacağı, yapısal reformların da hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde, döviz kurlarındaki yükselişin devam edebileceği ve ekonomik istikrarın sağlanmasının zorlaşabileceği uyarısı yapılıyor.



Döviz piyasaları, Merkez Bankası'nın politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisi altında dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve uzman görüşlerini takip etmesi, bu süreçte doğru kararlar alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Liranın istikrar kazanması için ise, hükümetin ve Merkez Bankası'nın koordineli bir şekilde çalışarak, güven verici ekonomik politikalar uygulaması gerekiyor.