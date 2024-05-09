Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artarak 64 milyar 967 milyon dolardan 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 3 Mayıs haftasında 1 milyar 406 milyon dolar azalarak 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

(İHA)





